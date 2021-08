Geral 11/08/2021 04:29 Prefeitura de Alta Floresta fará live sobre o Agosto Dourado nesta quarta A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio de sua Secretaria de Saúde, através da atenção básica, estará realizando a partir das 17h30min dessa quarta-feira, 11 de agosto, uma Live onde profissionais ligados à saúde estarão falando do Agosto Dourado e discutindo alguns temas sobre o aleitamento materno. A Live será aberta com a fala inicial da Secretária de Saúde Sandra Correa Mello, seguida da Enfermeira Camila Sala que abordará o tema Proteger a Amamentação, uma responsabilidade de todos. 0 Tema A importância nutricional do Aleitamento Materno será apresentado por uma Nutricionista, enquanto a Enfermeira Cristina Alves instruirá sobre a pega correta e as posições para amamentação. O aleitamento materno e os benefícios na formação da dentição será abordado por um dentista, enquanto o aleitamento materno e a importância no estabelecimento de vínculo entre mãe e bebê ficará a cago de um Psicólogo. A finalização da live se dará com uma fala da Diretora em Atenção Básica, enfermeira Flavia Alves. A transmissão será pelo facebook da Prefeitura em www.facebook.com/prefeituraaltafloresta

