O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (24) em Alta Floresta. O jovem que conduzia a motocicleta recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Ponto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.



Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, o jovem seguia com a motocicleta POP na perimetral Rogério Silva quando a motocicleta se partiu ao meio, provocando a queda do condutor.

Seu estado não foi informado.