Geral 25/08/2021 13:16 Mais de duas mil provas de carro são aplicadas em mutirão realizado pelo Detran-MT Os exames foram realizados de manhã e à tarde, na pista de testes da sede do Detran-MT, na Capital, com o apoio da equipe local de examinadores totalmente imunizada contra o Covid-19 O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) realizou, dos dias 09 a 20 de agosto, um mutirão para colocar em dia a demanda de aplicação de provas práticas para categoria B (carro) em Cuiabá. Em 10 dias, foram aplicadas 2.480 provas. Os exames foram realizados de manhã e à tarde, na pista de testes da sede do Detran-MT, na capital, com o apoio da equipe local de examinadores totalmente imunizada contra o Covid-19. “Enaltecemos o empenho dos nossos examinadores que trabalharam sob temperaturas elevadas para auxiliar nessa grande demanda represada que tínhamos em razão da suspensão temporária das provas categoria B por conta do avanço da pandemia do coronavírus no Estado”, ressaltou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos. Agora, após o mutirão, as provas para categoria B vão continuar, porém, com as vagas mais reduzidas (50 por dia). “Estamos com a maior parte dos examinadores já viajando para colocar a demanda da prova de carro no interior em dia. Após o retorno dos servidores é que iremos ampliar novamente a quantidade de vagas para testes em Cuiabá”, explicou o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade. Retorno das provas Desde que o Detran-MT retomou os exames práticos para categoria B, já foram aplicadas 5.291 provas em diversos municípios do Estado. Os testes já foram retomados em Cuiabá, Várzea Grande, Pedra Preta, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Guarantã do Norte e Água Boa. “A perspectiva é que a demanda represada seja atendida até o final do ano, com a ampliação das bancas fixas e o avanço da vacinação dos servidores”, falou o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade. Cuidados Desde o início da pandemia de Covid-19 o Detran-MT tem buscado formas seguras na condução dos processos de formação dos condutores, de maneira que os credenciados possam continuar as atividades e os candidatos concluírem os processos. O retorno dos exames práticos para as categorias profissionais foi exemplo disso. “O Detran-MT trabalhou o retorno das provas práticas para categoria B da maneira mais segura possível tanto para candidato como para examinador para evitar a disseminação da Covid-19. A retomada está ocorrendo de forma gradual em todo Estado, a medida em que os examinadores forem imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19”, ressaltou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos. Para a aplicação das provas, o Detran-MT vem seguindo as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, como uso obrigatório de máscaras, álcool 70% para higienização dos veículos e distanciamento entre os candidatos.

