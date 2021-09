Geral 06/09/2021 15:58 Matheus Maurício I Estadão Mato Grosso PF cumpre mandados de busca e apreensão na sede da Aprosoja Foto: Reprodução A Associação dos Produtores de Soja no Brasil (Aprosoja), está sendo alvo de mandados de busca e apreensão realizado no início da tarde desta segunda-feira (6) pela Polícia Federal. Ainda não há informações sobre por qual motivo os policiais estão no prédio da instituição localizada no Centro Administrativo e Político de Cuiabá. No entanto, a suspeita é de que o fato esteja relacionado às investigações que apuram cometidos contra a democracia. Conforme as informações preliminares, os mandados estão sendo cumpridos através de uma determinação expedida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Isso, pois há a suspeita de que recursos do Fundo Estadual de Transporte (Fethab) e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) para financiar as manifestações que ocorrerão nesta terça-feira, 7 de setembro, em todo o país. Documentos estão sendo levados por agentes, que em duas viaturas diferentes, se dirigiram à instituição. A reportagem de Estadão Mato Grosso entrou em contato com a assessoria da Aprosoja para saber se há algum posicionamento sobre a situação. Porém, até o momento, o local ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para o pronunciamento da associação.

