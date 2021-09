Geral 25/09/2021 06:26 Chuva deve cair durante todo o final de semana em Mato Grosso Foto: Reprodução A previsão para este sábado (25) e domingo (26) é animadora para quem estava sofrendo com a falta de chuva e o clima seco no estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve cair do norte ao sul de Mato Grosso, mas o calor deve continuar chegando aos 40°C em alguns municípios. Em Cuiabá, a mínima deste sábado deve ser de 27°C enquanto a máxima pode chegar até 38°C. No domingo a temperatura se repete e a umidade relativa do ar durante todo final de semana deve oscilar entre 35% e 70%. A chuva na capital deve cair durante a parte da tarde e da noite no sábado. Já no domingo a previsão é que chuva possa cair o dia todo. Em Várzea Grande o final de semana deve ser mais quente. No sábado a mínima deve ser de 26°C e a máxima 41°C. Já no domingo, a mínima deve ser de 25°C e a máxima deve abaixar pra 39°C. A umidade durante o final de semana oscila entre 20% e 70%. A chuva em Várzea Grande, assim como Cuiabá, deve cair na parte e da noite no sábado e durante todo domingo. Deve chover todos os dias em Sinop (500 km ao Norte). Na cidade, as mínimas ficam entre 22°C e 25°C. A máxima vai de 33°C a 38°C. Há chance de chuva durante todo o fim de semana em Alta Floresta. Na cidade, as mínimas vão de 26°C a 36°C. As máximas variam de 35°C a 36°C. Maiores temperaturas No sábado os municípios mais quentes de Mato Grosso devem ser Barão de Melgaço e Poconé, com até 42°C de máximas nesses municípios. No domingo só Poconé deve ter a maior temperatura do estado, com 41°C de máxima.

