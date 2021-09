Geral 28/09/2021 09:01 Só Notícias/Luan Cordeiro Mais de R$ 31 milhões são destinados para conservação e restauração de vias em Alta Floresta Foto: Mayke Toscano/assessoria A concorrência pública será definida no dia 27 de outubro e autoriza investimento superior a R$ 31,3 milhões. O certame prevê a contratação de uma empresa para execução de obra de conservação e restauração de 264 ruas, avenidas travessas e perimetrais de Alta Floresta. A vencedora terá 12 meses para executar os trabalhos. O investimento será feito através de convênio com a secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. A Sinfra aportou mais de R$ 29,4 milhões, o que corresponde a 94% do total empregado, enquanto a prefeitura entrará com contrapartida de R$ 1,8 milhão, 6% do montante final. Consta que serão aproximadamente 98,6 quilômetros de área, com uma área superior a 766,2 mil metros quadrados. Entre as ruas inclusas estão Naim, Jordão, Damasco, Galiléia, do Araújo, José Chianesi, Santa Efigênia, São Caetano, São Tomé, Santa Edwinges, Santo André, São Miguel, São Vicente, Santa Paula, Santa Apolônia, dentre outras. Já algumas avenidas englobadas são Amazonas, Juscelino Kubitschek, Mato Grosso, Bom Pastor, Robson Luiz Soares da Silva, Governador Jaime Veríssimo Campos, Ayrton Senna, Senador Júlio José de Campos, Ariosto da Riva, Ludovico da Riva Neto, Brasil, Edelton Berschiolli, das Araras, Vó Alice, Principal Francisco de Assis Leal, e outras. As travessas atendidas serão Lúcia Cândida Botega, Álvaro Teixeira Costa, Thomaz Petrucci Neto, Valdo Saggin, Doutor Celso de Oliveira Santos, Sidney Nascimento, João Manoel Honório, Francisco Murilo Pinheiro, bem como as perimetraos Auxiliar das Begônias, Deputado Federal Rogério Lúcio Soares da Silva, Rotary Internacional, e Senhora Santana. As vias em questão encontram-se abertas e pavimentadas. Agora, terão recapeamento asfáltico com micro revestimento a frio, com espessura de 1,5 e 0,8 centímetros, sendo em que algumas vias, devido a quantidade de defeitos de remendos e buracos, optou-se pela reciclagem do pavimento com incorporação a base e uma capa nova. Estes pontos também receberão sinalização vertical e horizontal de trânsito. O projeto de conversação ou restauração do pavimento foi elaborado conforme orientação contida em norma do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, bem como os projetos de sinalização englobados, que seguem Manual Brasileiro de Trânsito.

