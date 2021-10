Geral 01/10/2021 14:57 Gazeta Digital Fim de semana tem nova previsão de temporais para 37 cidades de MT O fim de semana será de muito calor em todo o estado. Mas, algumas cidades, principalmente do norte, estão sob alerta de tempestades. Pelo menos 37 municípios estão sob risco de chuva forte com rajadas de vento. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que Cuiabá terá mínima de 27°C e 39°C nesta sexta (1), mantendo praticamente mesmos números no sábado (2) e domingo (3). A chuva, segundo espera-se, deve cair em boa parte da cidade hoje (1) e o céu fica encoberto no resto do fim de semana. Em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte) as mínimas vão de 23°C a 25°C nos próximos dias. Já as máximas variam de 37°C a 38°C. Deve haver chuva isolada em áreas da cidades na sexta e sábado. A previsão para Cáceres (225 km a Oeste) é de céu encoberto durante todo o fim de semana, porém deve garoar na cidade só nesta sexta. As temperaturas vão de 27°C a 40°C. Em Sinop (500 km ao Norte) deve chover forte durante todo o fim de semana. As mínimas vão de 23°C a 26°C. As máximas variam de 37°C a 38°C. Há previsão de chuva para sexta e sábado em Rondonópolis (215 km ao Sul). Os termômetros marcam mínima entre 23°C e 27°C. A máxima flutua entre 38°C e 39°C. Veja municípios sob alerta: Alta Floresta

Apiacás

Aripuanã

Brasnorte

Carlinda

Castanheira

Colíder

Colniza

Confresa

Cotriguaçu

Feliz Natal

Guarantã do Norte

Itaúba

Juara

Juína

Juruena

Luciara

Marcelândia

Matupá

Nova Bandeirantes

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita

Nova Monte Verde

Nova Santa Helena

Novo Horizonte do Norte

Novo Mundo

Paranaíta

Peixoto de Azevedo

Porto Alegre do Norte

Rondolândia

Santa Cruz do Xingu

Santa Terezinha

São Félix do Araguaia

São José do Xingu

Tabaporã

Terra Nova do Norte

Vila Rica

