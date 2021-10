Geral 07/10/2021 15:19 Governo decreta ponto facultativo na segunda-feira (11); confira o que abre e fecha O Governo de Mato Grosso decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (11.10). A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado que circula nesta quinta-feira (07.10). O expediente nos órgãos do Poder Executivo, com exceção dos serviços essenciais como segurança e saúde, será retomado normalmente na quarta-feira (13.10), uma vez que na terça-feira (12.10) ocorre o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. No mesmo decreto, o Governo transferiu o ponto facultativo do dia 28 de outubro (quinta-feira), quando é comemorado o Dia do Servidor Público, para 1º de novembro (segunda-feira). Confira abaixo o que abre e fecha durante o feriado Ganha Tempo Assim como todos os órgãos estaduais o Ganha Tempo não funcionará nesta segunda e terça-feira (12.10). Os postos localizados na Praça Ipiranga, nos Bairros Cristo Rei e CPA 1, e as unidades no interior do Estado retomam o atendimento na quarta-feira (13.10). O posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine) também segue o mesmo padrão de funcionamento. Saúde Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES) estarão fechados o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa (Cridac), o Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidades (Cermac), o Hemocentro e a Farmácia Especializada de Alto Custo. A rede hospitalar do Estado, o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu), o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), a Central Estadual de Regulação e a Central Estadual de Transplante trabalham normalmente. Segurança Apenas as unidades administrativas irão parar, conforme a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Em Cuiabá as centrais de flagrantes do Bairro Planalto e a central de ocorrências da Prainha estarão funcionando normalmente e devem centralizar os procedimentos de Boletins de Ocorrências. Os batalhões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico Legal (IML) e Perícia Criminal também não param os serviços. O IML, assim como as delegacias especializadas de Homicídio (DHPP), de Trânsito (Deletran), e a de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), estarão em regime de plantão atendendo a sociedade normalmente. Boletim de Ocorrência Online Internautas poderão obter atendimento online na Delegacia Virtual para registro de ocorrências envolvendo extravio/furto, furto de celular, exercício ilegal da profissão, desaparecimento de pessoas, calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio, e também realizar o pré-registro de outros crimes. Para acessar a Delegacia Virtual clique aqui.

