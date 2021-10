Geral 18/10/2021 09:22 Assessoria/Band-MT. Prefeitos de Mato Grosso participam nesta terça (19) de premiação nacional em gestão de cidades A etapa estadual da primeira edição do Prêmio Band Cidades Excelentes ocorre nesta terça-feira (19/10), em uma cerimônia na Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), a partir das 14h30. Nesta etapa da premiação, serão escolhidas as três cidades do estado que obtiverem os melhores índices de avaliação em cada pilar, de acordo com a categoria populacional. Os municípios vencedores receberão o diploma de Qualidade de Gestão Pública em seu respectivo pilar e estarão classificados para a etapa nacional, em que irão concorrer com cidades de todo o país, seguindo como critério, sua faixa populacional. O diretor regional da TV Band em Mato Grosso, Evaldo Silva, destaca que o objetivo dessa inciativa que é uma parceria entre o Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila. “Para nós, essa premiação não apenas incentiva boas práticas na administração pública, mas também serve como um balizador para que os gestores possam fazer uma integração com a realidade de outros municípios e, desta forma, aprimorar a sua própria gestão, aplicando no seu município algo que esteja funcionando em outro lugar com as mesmas características. Será muito interessante essa troca de experiência entre eles”, destacou Evaldo. Sobre a Premiação A avaliação do Prêmio Band Cidades Excelentes será feita a partir da ferramenta desenvolvida pelo Instituto Aquila, IGMA. A plataforma é estruturada e baseada em Inteligência Artificial, que a partir de um algorítmo, consolida resultados a partir de 41 indicadores em uma única nota final. Os indicadores são construídos a partir de 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Para cada pilar, os municípios serão separados em 3 categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local. Etapa Nacional Haverá um evento em Brasília com os representantes de todos os estados do país para premiação das 3 melhores cidades do Brasil em cada pilar, considerando sua categoria populacional filtradas na etapa estadual. Os 18 vencedores das categorias ganharão troféus e os demais receberão medalhas alusivas ao destaque em âmbito nacional.

