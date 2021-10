Geral 27/10/2021 10:47 Detran-MT regulariza demanda de exames práticos em quase todos os municípios do Estado O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) já colocou em dia a demanda represada das provas práticas de direção veicular em quase todos os municípios do Estado. Desde o início do ano, entre suspensão temporária dos exames por conta do avanço do Covid-19 e a retomada das provas, já foram aplicados mais de 90 mil exames práticos de direção veicular para todas as categorias no Estado. Desse total, 15.772 foi somente em Cuiabá. Conforme o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade, o planejamento inicial era atender toda a demanda represada dos exames até dezembro deste ano. “Mas, graças ao empenho dos servidores e o avanço da vacinação contra o Covid-19 no Estado conseguimos ampliar a aplicação das provas práticas para 32 municípios e reduzir o tempo de frequência das visitas das bancas volantes no interior. Em 2020, as bancas percorriam os municípios a cada 90 dias. Este ano, conseguimos realizar os exames a cada 30 dias por meio da banca volante”, disse. Para colocar a demanda em dia, o Detran realizou mutirão, ampliou a oferta de vagas para provas e realizou bancas extras em diversos municípios com a participação de servidores da capital e do interior. “Ainda em novembro haverá essa cooperação entre examinadores para que possamos estagnar toda a demanda represada no município de Cuiabá. Em Várzea Grande, a partir de novembro, vamos aplicar exames práticos de segunda a quinta, ofertando 100 vagas por dia, e na sexta-feira com oferta de 150 vagas para categoria A e 50 vagas para categoria B”, destacou Alessandro. Com essa medida o Detran pretende chegar ao mês de dezembro sem demanda represada de provas práticas de direção no Estado. “A intenção é começar o ano de 2022 com toda a demanda de 2020 e 2021 em dia”, completou. Cuidados Desde o início da pandemia do Covid-19 o Detran-MT tem buscado formas seguras na condução dos processos de formação dos condutores, de maneira que os credenciados possam continuar as atividades e os candidatos concluírem os processos. Para a aplicação das provas, o Detran-MT vem seguindo as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, como uso obrigatório de máscaras, álcool 70% para higienização dos veículos e distanciamento entre os candidatos.

Voltar + Geral