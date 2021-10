Geral 27/10/2021 15:27 Concessão dos ônibus intermunicipais de Mato Grosso tem novo entrave na Justiça A licitação dos ônibus intermunicipais rodoviários no Mato Grosso tem mais um entrave na Justiça. A companhia de ônibus Viação Araés alega que foi descredenciada mesmo depois de ser considerada vencedora. A empresa relata que o governo do Estado teve uma intepretação errada ao atender decisão judicial anterior que determinou suspender o resultado da licitação para apuração de ilegalidades e suspeita de corrupção envolvendo donos de empresas de ônibus e políticos no procedimento de concessão, no âmbito da Operação Rota Final. O desembargador Alexandre Elias Filho, em sua decisão, escreveu que um processo licitatório só pode ser revogado caso seja comprovada a culpa dos participantes nos crimes investigados, o que, em seu entendimento, ainda não é possível concluir. O magistrado ainda destacou que a decisão anterior determinou a suspensão e não a revogação da licitação. Assim, o desembargador determinou que fosse suspensa a revogação até a conclusão das investigações. O Governo do Estado já estava preparando outra licitação e, com a decisão, agora não pode lançar a concorrência. Cabe recurso. A decisão é de 19 de outubro de 2021 e foi publicada nesta quarta-feira (27). Como mostrou o Diário do Transporte, a revogação ocorreu em junho de 2021 e envolveu quatro mercados intermunicipais e seis lotes, nas regiões de Barra do Garças (Lotes I e II – categorias Básica e Diferenciada), São Félix do Araguaia (Lote I – categoria Básica), Alta Floresta (Lote I – categoria Básica) e Sinop (Lotes I e II – categorias Básica e Diferenciada), que engloba em torno de 60 municípios de Mato Grosso. Ao todo, são alvos da operação “Rota Final”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), as empresas Viação Araés Ltda – EPP, Rio Novo Transportes e Turismo Ltda, Áries Transportes Ltda e AM Transportes e Turismo Ltda. A licitação estava suspensa (porém ainda não revogada) desde o final de 2020 por decisão da Justiça. Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2021/06/11/por-causa-de-investigacao-contra-empresas-de-onibus-mato-grosso-revoga-parte-da-licitacao-de-linhas-intermunicipais/ Lotes já licitados e contratados DEFINITIVOS JA ASSINADOS/OPERANDO: MIT 1 – BÁSICO – CONSÓRCIO METROPOLITANO MIT 1 – DIFERENCIADO – EXCLUSIVETUR MIT 2 – BÁSICO – LOG TRANS MIT 2 – DIFERENCIADO – VIAÇÃO NOVO HORIZONTE MIT 4 – DIFERENCIADO – EXPRESSO SATÉLITE NORTE MIT 5 – DIFERENCIADO – VIAÇÃO JUÍNA MIT 6 – BÁSICO – VIAÇÃO JUÍNA MIT 6 – DIFERENCIADO – EXPRESSO SATÉLITE NORTE MIT 7 – DIFERENCIADO – VIAÇÃO NOVO HORIZONTE Mits e Lotes que estão sem concluir a licitação desde 2012 MIT 3 – BÁSICO MIT 3 – DIFERENCIADO MIT 4 – BÁSICO MIT 5 – BÁSICO MIT 7 – BÁSICO MIT 8 – BÁSICO MIT 9 – DIFERENCIADO Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

