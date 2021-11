Geral 03/11/2021 10:13 TV Centro América Mortes no feriadão aumentam 200% em relação a 2020 nas rodovias federais em MT Foto: Divulgação O número de mortes em acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso aumentou 200% este ano, no feriado prolongado, comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados consolidados dos acidentes no feriadão prolongado do Dia de Finados ainda devem ser divulgados nesta quarta-feira (3). Os acidentes estão relacionados com a principais infrações cometidas no trânsito, como ultrapassagem indevida. “A polícia tem trabalhado de forma intensa, fiscalizamos cerca de 7 mil veículos, verificamos todos os equipamentos obrigatórios dos veículos, e mesmo assim tivemos uma notícia que não nos agrada. Foram 13 mortes em um acidente e outras duas em outro acidente”, afirmou superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Francisco Lucena. O acidente que causou a morte de 13 pessoas citado pelo superintendente aconteceu na BR-174, em Comodoro. Uma caminhonete e uma van da Secretaria de Saúde de Comodoro, ocupada por 12 pessoas: pacientes que iam fazer hemodiálise em Vilhena (RO), acompanhantes, profissionais da saúde e o motorista. Apenas uma enfermeira sobreviveu. Na caminhonete, que seguia de Ariquemes, em Rondônia, para Curitiba, havia três pessoas. Duas morreram. Uma análise preliminar da polícia e da perícia aponta que o acidente teria ocorrido após a caminhonete SW4 invadir a pista contrária e atingir a van. Contudo, as causas concretas do acidente serão apontadas em um laudo que ainda será emitido pela Politec.

