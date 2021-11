Nesta sexta-feira (05.11), acontece o encontro de encerramento de Ciclo do Programa Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação do Sebrae Mato Grosso nas cidades de Tangará da Serra, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sinop e Alta Floresta. O evento acontecerá simultaneamente nos cinco municípios, das 8h30 às 11h30, presencialmente com transmissão das palestras com o consultor e coordenador estadual de Ecossistemas de Inovação do Sebrae/PR, Heverson Feliciano e com o professor doutor em ciência da computação, empreendedor, fundador do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), Silvio Meira.

Segundo o gestor de Startups e Ecossistemas de Inovação do Sebrae/MT, Fernando Pscheidt, o Sebrae/MT está empenhado em consolidar e fortalecer os ecossistemas de inovação do Estado e uma das estratégias para que isso aconteça é difundir a metodologia Ecossistemas Locais de Inovação (ELI), uma abordagem de mapeamento e intervenção, desenvolvida pelo Sebrae em parceria com a Fundação CERTI.

“Selecionamos cinco ecossistemas como projeto piloto, e durante o ano de 2021 realizamos workshops e consultoria com cerca de 80 players dessas cidades entre empresário de micro, pequena e grandes empresas, universidades, prefeitura municipais, startups, associações, entre outros entes envolvidos, para desenvolver a inovação. Neste encontro híbrido iremos finalizar essa primeira etapa em grande estilo com dois especialistas referência em desenvolvimento de ecossistemas de inovação no Brasil”, detalha.

Fernando explica que a metodologia identifica as potencialidades de inovação de cada munícipio, a partir de mapeamentos e diagnósticos. Após esta etapa é construído um plano de intervenção junto com os atores de inovação locais para preencher lacunas e potencializar o desenvolvimento regional, ancorado nas atividades de inovação.

“Depois de um ano de trabalho nesses cinco ecossistemas, agora entregaremos o plano de intervenção com ações em pequeno, médio e longo prazo, visando a evolução da inovação nos munícipios. O Sebrae, que antes era o protagonista, que puxou a turma, a partir de agora empodera os players a seguirem com as próprias pernas, contando com o Sebrae na orientação, apoio e acompanhamento das ações planejadas. Além disso, seguiremos realizando novos diagnósticos de maturidade, para validar se houve ou não evolução e o que pode ser melhorado na cidade”, afirma.

SERVIÇO

LUCAS DO RIO VERDE

O quê: Encontro encerra Ciclo do Programa Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação em Lucas do Rio Verde

Quando: 05 de novembro

Horário: 8h30 às 11h30

Onde: Auditório do Sebrae, Av. Para, 484 S, Alvorada

SINOP

O quê: Encontro encerra Ciclo do Programa Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação em Sinop

Quando: 05 de novembro

Horário: 8h30 às 11h30

Onde: Auditório da UNESIN, Avenida das Figueiras, 6669, Residencial Aquarela das Artes

TANGARÁ DA SERRA

O quê: Encontro encerra Ciclo do Programa Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação em Tangará da Serra

Quando: 05 de novembro

Horário: 8h30 às 11h30

Onde: Associação Comercial, Av. Tancredo Neves, 96-S, Centro

NOVA MUTUM

O quê: Encontro encerra Ciclo do Programa Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação em Nova Mutum

Quando: 05 de novembro

Horário: 8h30 às 11h30

Onde: Auditório da ACENM/CDL, Avenida das Araras, 99 W, Centro

ALTA FLORESTA

O quê: Encontro encerra Ciclo do Programa Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação em

Alta Floresta

Quando: 05 de novembro

Horário: 8h30 às 11h30

Onde: Auditório do Hotel Caleche Park, Av. Perimetral Rogério Silva, 1850, Centro