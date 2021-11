Geral 07/11/2021 05:27 R7 Pilotos que voavam com Marília Mendonça serão velados hoje (7) Geraldo Medeiros será cremado e as cinzas, levadas para o Piauí; Tarciso Pessoa Viana será enterrado em Brasília As cerimônias de despedida do piloto e do copiloto que comandavam o avião que caiu com a cantora Marília Mendonça acontecem neste domingo (7), em Brasília. O velório de Geraldo Martins de Medeiros, de 56 anos, está programado para acontecer a partir das 8h, no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Após o último adeus, ele será cremado e as cinzas serão levadas para o Piauí. Já o de Tarciso Pessoa Viana, de 37, deve começar a partir das 11h, no Campo da Esperança de Taguatinga. Os corpos dos comandantes foram liberados pelo IML (Instituto Médico Legal) no sábado (6) e o translado de Minas Gerais a Brasília ficou sob responsabilidade da PEC Táxi Aéreo, empresa onde os comandantes trabalhavam. Geraldo era morador da Asa Sul, na capital nacional, e deixou esposa e três filhos, de 3, 11 e 19 anos. Tarciso, morador de Samambaia, deixou dois filhos, de 5 e 21 anos, além da esposa grávida de 7 meses. O acidente aconteceu na sexta-feira (5), na cidade de Caratinga, município no leste de Minas Gerais. Além de Marília Mendonça, Geraldo e Tarciso, também morreram na tragédia aérea o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, e o produtor Henrique Ribeiro. A cantora e o assessor foram velados e enterrados no sábado (6), em Goiânia (GO). O produtor Henrique Ribeiro foi sepultado em Salvador (BA).

