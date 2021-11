Geral 12/11/2021 15:16 Defesa Civil Estadual mantém equipes de monitoramento e orienta população sobre cuidados A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso faz o monitoramento constante junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a fim de avisar a população durante o período das fortes chuvas e de como proceder nesses casos. Além disso, o órgão mantém equipes em polos regionais para dar celeridade no atendimento em casos de desastres naturais. Durante o período, que teve início neste mês e deve ocorrer até fevereiro de 2022, o superintendente de Defesa Civil, tenente-coronel BM Luís Cláudio Pereira da Cruz, recomenda que as pessoas não se abriguem embaixo de árvores, por conta do risco de descargas elétricas, não estacionem veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda, e também evitem utilizar aparelhos elétricos que estejam ligados na tomada. “É importante que as pessoas fiquem atentas a alguns procedimentos de segurança que podem ser tomados para minimizar danos e evitar possíveis transtornos ocasionados pelas chuvas nesta época. Esse é um momento complicado e que requer atenção de todos”, disse Luís Cláudio, reforçando a necessidade de limpeza das calhas nas residências, fortalecimento dos telhados e, principalmente, que a população não despeje lixo em locais inapropriados para evitar alagamentos. O superintendente ressaltou ainda que em caso de descargas elétricas, os chamados raios, a pessoa evite permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos, além disso é preciso evitar locais altos como morros ou topo de prédios. “O alerta vale ainda para não se aproximar de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos e não se abrigue debaixo de árvores isoladas”, destacou ele. Já para quem estiver dentro de casa ou no trabalho não é recomendado ficar próximo de tomadas, canos, janelas e portas metálicas. “Não tocar, nem usar equipamentos elétricos que tenham sido molhados ou estejam ligados a rede elétrica e/ou em locais inundados ou alagados, pois há risco de choque elétrico e curto-circuito”, ressaltou. Alerta por SMS A Defesa Civil Estadual conta com serviço de orientação em que informa, via SMS, alertas de desastres naturais, com o objetivo de prevenir e orientar a população em caso de iminência de desastres naturais, como inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências. Para receber alertas da Defesa Civil cadastre-se enviando gratuitamente um SMS com o seu CEP para número 40199. Em caso de emergências contatar o Corpo de Bombeiros Militar por meio do telefone 193 e a Defesa Civil Estadual pelo número 199

