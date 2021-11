Geral 18/11/2021 06:05 Comarca de Alta Floresta divulga gabarito definitivo do Processo Seletivo para Conciliadores Foto: Divulgação A Comarca de Alta Floresta (a 803 km ao norte de Cuiabá) divulgou o gabarito definitivo do Processo Seletivo para formação de cadastro de reserva para Credenciamento de Conciliadores. Além do gabarito, o documento detalha a classificação final dos candidatos aprovados e os intima para a interposição de recursos. A prova foi realizada no último dia 5 de novembro. Veja todas as informações no Edital 05/2021-DF.

