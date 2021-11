Geral 22/11/2021 17:24 Só Notícias/Cleber Romero com Lucas Torres Sepultado em Alta Floresta piloto que morreu na queda de avião em Roraima foto: reprodução e arquivo pessoal) Edinaldo Dutra Chagas, de 58 anos, foi sepultado, ontem à tarde, em Alta Floresta, segundo dados confirmados por uma funerária, há pouco, ao Só Notícias. Ele era o piloto do avião (marca e modelos não informados), que caiu em Campos Novos, no município de Mucajaí, em Roraima, na última sexta-feira. O passageiro João Afonso de Sousa Araújo, de 53 anos, que era morador de Boa Vista (RR), também morreu. Não foi divulgado onde ele foi sepultado. O local onde ocorreu a queda do avião será analisado pelos agentes do Primeiro serviço regional de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos (Seripa I). Eles vão apontar no registro da ocorrência as possíveis circunstâncias do que pode ter provocado a queda.

