Quase dois anos de pandemia, quase dois anos de muito isolamento e contato online. Quem imaginar que o mundo das apostas online foi alçado a um outro nível só por conta desta situação imposta a todos, está enganado. Há muito que as relações se vêm estabelecendo a partir do mundo virtual. Relações íntimas, financeiras, entretenimento, enfim, todo e qualquer tipo de relação que se instale entre as pessoas vem sendo intensamente promovida através da internet, 22bet que o diga.

A tendência de crescimento das apostas esportivas é evidente já há algum tempo. Obviamente que o isolamento forçado pela pandemia tem causado um aumento no número de apostadores, mas este fator não pode ser considerado como único ou o principal. Ocorre que a comodidade das apostas online é muito atraente. Por quê?

Porque as pessoas sentem-se seguras, porque os atrativos e promoções são inúmeros, porque as formas de pagamento e as contrapartidas são as mais diversas, porque os apostadores têm um universo de esquemas e possibilidades que, se não lhe garante fortunas, não o impede de se divertir e ganhar quantias consideráveis.

O ano de 2021 foi especial, diferente, claro que foi. Na verdade, continua sendo, e é provável que ainda vivenciamos alguns apuros em 2022. Mas as expectativas são bem mais positivas que negativas.

O mundo dos esportes, incluindo aí os eSports, viverá um ano de 2022 muito, mas muito especial. Além de todas as grandes competições com as quais os apostadores já estão acostumados, a exemplo da Liga dos Campeões, Libertadores da América, Premier League e tantos outros campeonatos de futebol, 2022 nos brindará com a primeira Copa do Mundo das Arábias, a realizar-se no Qatar, em novembro. Além de ser a primeira copa realizada no mundo árabe, será a primeira vez que o torneio terá sua data deslocada de julho para novembro (ou qualquer outro mês), isso devido ao calor extremo da região. O mundial de futebol movimenta bilhões e os apostadores não ficarão de fora de modo nenhum.

E nem só de futebol vive o mundo mágico das apostas. O basquete, principalmente a NBA, vem com tudo para conquistar mais apostadores; na NBA aposta-se em tudo, quem dará mais tocos, quem enterrará mais bolas, quem fará mais cestas, projeção de placar, enfim, quem será o rocker (estreante) do ano, e quem será o veterano mais competitivo?

Há também o tênis e seus mais de setenta torneios pelo mundo, além do Grand Slam; Federer ainda jogará em alto nível, e Nadal? Novak Djokovic continuará número 1 do mundo, ou melhor, quem mais se aproximar do sérvio, afinal três mil pontos à frente do segundo no ranking da ATP, não se tiram assim em dois ou três torneios.

Temos ainda o vôlei que cada vez mais atrai torcedores e, claro, apostadores. E para não fugir à tradição, o turfe, afinal, quem nunca assistiu a um filme onde o apostador vivia de olho nos páreos?

Como evidenciado acima, os eSports vivem um boom no mercado de apostas. Esta modalidade mobiliza milhões de adeptos mundo afora, os torneios são transmitidos ao vivo, movimentando bilhões de dólares anualmente e, certamente, atrai muitos apostadores. Só para ficar claro o quanto os eSports são verdadeiros espetáculos, em 2018, a final da League of Legends, teve quase cem milhões de pessoas acompanhando a transmissão.

As competições que envolvem lutadores, principalmente o MMA e o Boxe, por estranho que pareça, só agora começaram a ver o terreno das apostas online mais solidificadas. Historicamente, o boxe sempre foi um verdadeiro ímã para apostadores, mas só recentemente passou a ser acompanhado pelas casas virtuais de apostas. Por seu turno, o MMA, modalidade que passou a ganhar destaque mundial no fim da década de 1980, hoje é um desporto que movimenta bilhões, e tem no mundo das apostas mais uma frente a ser explorada. As possibilidades de aposta são praticamente inesgotáveis.

Muito embora muitos apostadores encarem as apostas como mera diversão, o que em si já representa uma movimentação financeira bastante considerável, muitos se posicionam profissionalmente, isso mesmo, muitos são os apostadores que fazem renda profissional a partir das apostas esportivas. Neste nicho, as principais atuações estão atreladas ao próprio apostador, ao trader e ao consultor. Os três tipos de atuação exigem do profissional um profundo conhecimento do esporte com o qual está envolvido, conhecimento este atrelado ao desporto em si como às estratégias de apostas.

A tendência para 2022, é que cada vez mais modalidades caiam nas graças das casas de apostas, já que tudo pode ser objeto de uma disputa. Por hora, os eventos e modalidades apresentadas, são destaques junto aos torcedores e apostadores. Senhoras e senhores, às apostas e um feliz ano novo!