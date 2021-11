Geral 24/11/2021 07:58 Lindomar Leal/Assessoria Prefeitura de Alta Floresta conclui três galerias e dois bueiros de concreto na Comunidade Bom Recanto Foto: Divulgação A construção de três galerias pré-moldadas de aduelas e dois bueiros tubulares de concreto armado na Comunidade Bom Recanto, no Setor Sul, foi o resultado da reivindicação e articulação do vereador Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB). Na tarde de terça-feira (23.11), Pitoco, o secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, e o prefeito Chico Gamba foram até a comunidade para entregar oficialmente as obras para os moradores e reafirmar o compromisso de promover as melhorias necessárias que garantam boas condições de trafegabilidade nas estradas vicinais, bem como o transporte da produção agropecuária. O compromisso de construção das galerias e dos bueiros havia sido firmado no dia 20 de julho quando o vereador Pitoco levou o secretário Roberto Patel e o prefeito Chico Gamba para ver de perto o problema enfrentado pelos moradores daquela comunidade. Na ocasião a Família Cardoso se colocou à disposição em ser parceira. “É a realização de um sonho porque há muito tempo não era feito um serviço de boa qualidade, os moradores estão muito felizes. Gostaria de agradecer a equipe do Cabelo pelo trabalho, também fazer o agradecimento especial ao prefeito Chico Gamba, que tem honrado com todos os compromissos que foram feitos, e ao secretário de infraestrutura Roberto Patel pelo excelente trabalho à frente da pasta. É com muita alegria que estamos retribuindo o apoio que recebemos da família Cardoso", disse o vereador Pitoco. Leocir Cardoso agradeceu pela qualidade da obra e pelo apoio do vereador Pitoco. "O serviço é pra toda a vida, estão de parabéns, se não fosse o vereador Pitoco não teria saído estas obras”, disse.

Voltar + Geral