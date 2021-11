Geral 27/11/2021 10:35 Com 4.632 votos, Gisela Cardoso é eleita a 2ª presidente mulher da história da OAB-MT A advogada Gisela Cardoso foi eleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) para os próximos três anos. Atual vice-presidente da instituição, Gisela obteve 4.632 votos. “Obrigada. Muito obrigada é o que posso dizer neste momento. Agradeço imensamente a cada um dos advogados e advogadas que foram às urnas hoje e votaram em mim. Aliás, a cada um de vocês que esteve comigo nesta jornada. É por vocês que estou aqui e é por vocês, pela nossa advocacia, que estarei como presidente pelos próximos três anos”, afirmou após o resultado oficial. Com a vitória, Gisela Cardoso rompe um hiato histórico de quase 30 anos. É que a primeira – e até então única – presidente foi Maria Helena Póvoas. Hoje, Póvoas é presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, na OAB-MT, a magistrada assumiu a gestão no biênio 1993/1995 e também no triênio 1995/1997. De lá para cá, muitas foram as mudanças no mundo e também na advocacia. Só neste ano, Seccionais do estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, por exemplo, terão presidentes mulheres. “Me sinto honrada e vivendo um momento único na nossa história, na história das mulheres advogadas. É por isso que nosso bordão “Agora é Ela” pegou: porque ele não diz respeito a mim, Gisela, e sim a todas nós mulheres, a todas e todos nós que lutamos por uma advocacia valorizada e respeitada”, completou. NÚMEROS DA ELEIÇÃO – Segundo a Comissão Eleitoral da OAB-MT, no total, 8.868 votos foram contabilizados via urnas eletrônicas. Destes, 4.632 votaram na Chapa 1; 3.995 na Chapa 2. Ainda foram 126 votos brancos e 115 votos nulos. QUEM É GISELA CARDOSO? - Gisela Cardoso é advogada atuante há 20 anos em Mato Grosso. Ela é sócia do escritório Cardoso e Cardoso Advogados e a atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) – gestão 2019/2021. Gisela também foi secretária-geral da OAB-MT na gestão 2016/2018. É especialista em Direito Empresarial, membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e foi professora universitária de 2007 a 2018. Gisela Cardoso atua fortemente na Seccional de Mato Grosso há anos para defender as prerrogativas e honorários advocatícios. Além de ter sido secretária e ser a atual vice-presidente, a advogada iniciou seu caminho na Ordem participando ativamente em comissões e, posteriormente, como relatora do Tribunal de Ética e Disciplina (TED). Gisela conhece todas as 29 subseções mato-grossenses e participou de dezenas de eventos de temáticas diversas da advocacia ao longo de sua jornada na OAB-MT.

