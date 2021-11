Geral 28/11/2021 07:20 Defensoria Pública retoma atendimento presencial em Mato Grosso na segunda-feira (29) Os Núcleos da Defensoria Pública de Mato Grosso vão reabrir as portas para o atendimento presencial na segunda-feira (dia 29); os atendimentos serão agendados previamente por telefone, WhatsApp ou online; casos urgentes serão atendidos imediatamente, mesmo sem agendamento prévio - Foto por: Bruno Cidade/DPMT Na próxima segunda-feira (29), a Defensoria Pública de Mato Grosso vai retomar os atendimentos presenciais aos cidadãos em todo o estado, por meio de agendamento prévio por telefone, WhatsApp ou online, para evitar aglomerações nos Núcleos da Instituição. Porém, os casos urgentes, especialmente de pessoas sem acesso à internet ou em situação de extrema vulnerabilidade, serão atendidos imediatamente. De acordo com a segunda subdefensora pública-geral, Gisele Chimatti Berna, as situações mais prementes, que demandam atendimento imediato, mesmo sem agendamento prévio, incluem ações na área da saúde, pedidos de liberdade, busca e apreensão, entre outras. A medida foi tomada por meio da Portaria n.o 01364/2021/DPG, publicada no dia 19 de novembro no Diário Oficial do Estado, levando em conta o avanço da vacinação. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, até quinta-feira (25), 70,49% da população de Mato Grosso já havia tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19, enquanto 54,66% completaram a imunização com as duas doses ou dose única. O retorno dos atendimentos presenciais seguirá as medidas de prevenção à Covid preconizadas pelas autoridades sanitárias e já adotadas pela DPMT, como a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas, bem como o uso obrigatório de máscara e a constante higienização das mãos e dos ambientes. A Defensoria Pública presta assistência jurídica gratuita a todo cidadão com renda individual de até três salários mínimos ou renda familiar de até cinco salários mínimos. O atendimento presencial havia sido suspenso no dia 17 de março de 2020, como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus. Durante a pandemia, o atendimento à população continuou sendo feito por telefone, WhatsApp e online. Mesmo com a retomada do atendimento presencial, com os Núcleos de portas abertas, o atendimento jurídico gratuito continuará disponível à população por telefone, WhatsApp e online. Clique aqui para acessar todos os canais de atendimento da Defensoria Pública de Mato Grosso.

