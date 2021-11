Geral 30/11/2021 05:51 Prefeitura conclui trabalhos de recuperação de pontes em estradas da Comunidade Recanto Foto: Divulgação Por meio da secretaria municipal de Infraestrutura, a prefeitura de Alta Floresta concluiu os trabalhos de recuperação de estradas e substituição de pontes de madeira e bueiros, por bueiros de tubos de concreto e aduelas. Um trabalho definitivo para as dificuldades de trafegabilidade na região da Comunidade Recanto. Acompanhado do secretário municipal de infraestrutura, Roberto Patel, o prefeito Valdemar Gamba esteve na comunidade acompanhando a conclusão dos trabalhos, mantendo contato com moradores. Atualmente a secretaria conta com quatro equipes percorrendo toda a extensão da zona rural atendendo as demandas, são duas equipes para recuperação de pontes, uma para instalação de bueiros e aduelas e uma equipe de patroleiros. Os trabalhos marcaram o fim de um problema que a comunidade aguardava há alguns anos. “Agora a gente está feliz, patrolou, não é para falar mal, mas nós tivemos época de prefeito que em seis anos não entrou uma patrol aqui. Agora o que era difícil de um prefeito, o primeiro ano de trabalho dele, até acertar as coisas, agora já encaixou, a nossa espera agora pro ano que vem é melhoras a cada vez mais, porque a estrada do jeito que está aqui a tendência agora é não estragar”, destacou o Senhor Leo Cardoso, morador da comunidade. A fala do senhor Cardoso é reforçada pelo filho, produtor que precisa de boas condições de trafegabilidade, que estava desacreditado de que o serviço de substituição das pontes de madeira pudessem acontecer. “Nem esperava, mas quando vi essa equipe, agora Alta Floresta muda, com certeza está mudando mesmo, parabéns para a equipe, cem por cento”, pontuou Dinho Cardoso. Dar condições do produtor escoar a produção é uma das importâncias frisadas pelo secretário Roberto Patel. “A importância que a gente vê em dar condições ao produtor de retirar a safra dele, vemos que a nossa economia hoje é baseada na produção rural. A gente vem fazendo um trabalho definitivo, que vai durar de trinta a cinquenta anos. Se nós tivermos boas estradas, a saúde e a educação vão bem também”. Na comunidade haviam cinco pontes que apresentavam problemas com frequência, os trabalhos, na maioria das vezes, realizado pelos produtores, neste ano, com as substituições, os problemas foram resolvidos. “Aqui foram feitos três aterros de aduelas de concreto e duas de tubo, esse é o nosso trabalho, o nosso objetivo, a equipe que está fazendo está de parabéns, é um trabalho definitivo, não precisará estar todo ano refazendo pontes, já avançamos e queremos avançar ainda mais neste sentido”, apontou Gamba, frisando o cuidado com a zona rural. “A gente sabe que a zona rural com a sua produção fortalece o comercio, cria uma geração de empregos, temos essa oportunidade de avançar na produção para que a gente tenha um campo forte e uma cidade com um comércio fortalecido, geração de empregos e a prefeitura arrecadando mais impostos pra retribuir pra educação, pra saúde e infraestrutura, nós sabemos que dar a oportunidade para o produtor produzir, fortalece muito também a zona urbana”, concluiu o prefeito Valdemar Gamba.

Voltar + Geral