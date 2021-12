Falta de informação detalhada, poucos incentivos até mesmo desinteresse dos municípios estão entre os fatores que impactam negativamente o turismo em Mato Grosso. O cenário foi levantado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) e divulgado na última semana.

Entre as questões apontadas pelo TCE está a pouca informação sobre o fluxo do turismo regional pelo governo do Estado. O último boletim com dados do setor é de 2019. Segundo o relatório, o documento não é divulgado com regularidade e "limita-se a trazer dados quantitativos sobre o desempenho da hotelaria em Cuiabá, Várzea Grande, fluxo de passageiros nos aeroportos de Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta, além de visitantes do Parque Nacional de Chapada".

A falta de informações, que deveria abranger os 85 municípios listados no Mapa do Turismo 2019-2021, mas que traz dados de apenas 6 cidades, "é um dos grande entraves do setor, , já que a falta de conhecimento do impacto do turismo na economia acaba gerando incompreensão da importância da atividade turística para o desenvolvimento social e econômico estadual e municipal", consta ainda no relatório.

O documento cita ainda as "carências estruturais" do setor turístico em Mato Grosso. Por exemplo, estão cadastrados no Ministério do Turismo 215 estabelecimentos de hospedagem, no entanto, um site para viajantes tem 440 empresas, uma diferença de 51%.

Mais do que o acesso à informação, a falta de cadastro junto ao Ministério reduz os recursos que poderiam ser liberados para a região. As próprias prefeituras enfrentam dificuldades para manter as informações atualizadas junto ao governo federal a cada dois anos, o que traz o risco de exclusão do Mapa do Turismo, e consequentemente, retirada de verba para o município.

Outro lado

Nota de esclarecimento da Sedec

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT) esclarece que recebeu o relatório do TCE e irá analisar os questionamentos para responder ao órgão.

A Secretaria Adjunta de Turismo da Sedec tem trabalhado alinhada às determinações do Ministério do Turismo, participando de feiras nacionais para divulgação do potencial turístico do Estado e promovendo campanhas de fortalecimento do turismo regional.

O Governo de Mato Grosso investe no setor turístico:

-Construção do Complexo Turístico do Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães, orçado em R$ 20 milhões (Em fase de Licitação).

-Construção da Orla de Santo Antônio de Leverger, estimada em R$ 9.9 milhões. (Em fase de Licitação)

-Construção da Orla de São Félix do Araguaia – com obras no valor de R$ 8 milhões. (Em fase de projeto)

-Construção da Orla de Luciara – com investimento de R$ 8 milhões. (Em fase de projeto)

-Construção da Orla de Barão do Melgaço – com investimento estimado de R$ 8 milhões. (Em fase de projeto)

-Obras de reforma da Praça Dom Wunibaldo em Chapada dos Guimarães – com investimento estimado de R$ 12 milhões. (Em fase de projeto)

-Construção da Lagoa de Barra do Bugres – com investimento estimado de R$ 3 milhões. (Em fase de projeto)

-Obras de reforma da Praça de Rosário Oeste – com investimentos estimado de R$ 786 mil. (Em fase de projeto)