Geral 09/12/2021 05:37 G1 MT Voo é cancelado quando passageiros já estavam em avião em VG Voo da Azul seguiria para Alta Floresta Foto: Arquivo pessoal Um voo da Azul Linhas Aéreas foi cancelado nesta quarta-feira (8), no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Os passageiros tiveram que descer e aguardam o remanejamento para outro voo. A previsão de decolagem era às 11h25. Os passageiros foram informados que houve uma falha na aeronave. O voo 4534 tinha como destino a Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. Um dos passageiros informou que o piloto falou que acendeu uma luz e deu um aviso no painel do avião. O g1 entrou em contato com a Centro Oeste Airports, a concessionária que administra o aeroporto, para obter mais informações e quando receber o retorno vai acrescentá-lo à reportagem.

