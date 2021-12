Geral 09/12/2021 16:36 BR-364 será interditada para detonação de rocha na segunda-feira (13) Atenção, motorista! A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Concessionária Rota do Oeste atuarão na interdição da BR-364 – região do Km 568 em Nobres – na próxima segunda-feira (13.12.2021), às 15h, para garantir a segurança da rodovia durante a operação de detonação de rocha programada pela empresa Britamix. As equipes operacionais da Rota do Oeste atuarão apoiando a PRF na sinalização do tráfego e orientação dos motoristas durante os procedimentos. A medida é fundamental visto que o processo de detonação de rocha ocasiona grande volume de poeira que pode atrapalhar a visibilidade. A via será liberada assim que as condições forem favoráveis. Os interessados em obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego devem entrar em contato com a Concessionária Rota do Oeste, por meio do 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

