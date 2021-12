Geral 10/12/2021 10:55 Alta Floresta: Cobra-coral falsa é capturada pelo Corpo de Bombeiros Bombeiros foram acionados na noite de quinta-feira (9) para realizar a captura de uma cobra na Rua Duque de Caxias, no Bairro Boa Esperança. A solicitante, uma jovem que se encontrava sozinha na sua residência, afirmou que avistou uma serpente pequena na lavanderia exterior de sua casa. Em seguida, quando a guarnição já tinha saído para a captura ela retornou a ligação informando que o animal adentrou na sua casa. A guarnição foi até o endereço informado e quando chegou no local os pais da adolescente tinham recém chegado. Com os meios apropriados a serpente ( falsa coral) foi capturada e posteriormente solta no seu habitat natural.

