Alta Floresta: Voluntários do Rio Teles Pires concluem terceira etapa de Mutirão A terceira etapa da 11ª Edição do Mutirão de Limpeza no Rio Teles Pires, região de Alta Floresta, foi concluída essa semana. No total já são mais de 30 dias trabalhados. O início de mais uma ação aconteceu como sempre no entorno do Porto de Areia, em Alta Floresta, mas depois aconteceram mais duas verdadeiras operações nas ilhas, leito e beira majestoso Teles Pires.

As equipes, coordenadas pelo ribeirinho João Bisteka e Oslen Dias, o Tuti, já navegaram mais de 100 quilômetros de rio nesse período de recolhimento de lixo 2021. Com grandes sacos, foram armazenando tudo que encontravam e deixando em alguns pontos estratégico para depois, no Dia D – data ainda indefinida – , fazer o recolhimento final. “Só que semana que vem ainda tem a quarta e última etapa, que acontecerá da quarta leste até a ponte – Rodovia MT-320 – no município de Carlinda. Depois marcamos para o grande dia”, comentou Oslen Dias.

Empresários, pescadores, ambientalistas, prefeitura de Alta Floresta, Câmara, Cooperativa dos Garimpeiros, e outras instituições estão dando suporte à 11ª edição do Mutirão de Limpeza. “Temos muito que agradecer a todos os apoiadores, os voluntários por abraçarem novamente essa ação que está dando certo. Aos poucos estamos colhendo os frutos. Esse ano para se ter uma ideia acredito que o volume será muito menor que no ano passado quando foram retirados 10 caminhões de lixo do Teles Pires”, lembrou Tuti.

