Geral 21/12/2021 07:16 Sindicato da Saúde e hospitais particulares alertam sobre golpes Foto: Reprodução O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso (Sindessmat) alerta a população para a tentativa de golpes que estão sendo aplicados em nome dos hospitais particulares do estado. Os golpistas entram em contato com familiares de pacientes internados se passando por colaboradores do hospital e solicitam depósitos de valores em contas de terceiros, para realização de procedimentos ou aplicação de medicamentos.

O Sindessmat e os hospitais informam e alertam que em hipótese alguma as cobranças pelos serviços prestados, inclusive para atendimentos particulares, são feitas por telefone ou tão pouco são solicitados depósito ou transferência.

Em caso de dúvidas, o Sindessmat orienta que as pessoas procurem a administração do hospital em que o paciente esteja internado, antes de fazer qualquer operação financeira.

