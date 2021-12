Geral 21/12/2021 07:46 Assessoria | PMAF Prefeitura intensifica trabalhos lançando mutirão de mobilização contra a dengue em Alta Floresta Foto: Divulgação Na manhã desta segunda-feira (20), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura lançou o Mutirão de Mobilização Contra a Dengue”. O lançamento aconteceu na Unidade de Saúde V no bairro Jardim das Flores, com a presença do prefeito Valdemar Gamba, secretária de Saúde Sandra Correa de Melo, diretores e agentes da saúde. O setor de Vigilância Ambiental trabalha em cima dos índices de focos de larva e focos da doença. Nos últimos dois meses os índices subiram muito nos setores Vila Nova e Jardim das Flores, fator que gerou preocupação e levou ao início do mutirão. Serão duas semanas de intensificação dos trabalhos com o mutirão de mobilização contra a dengue. “Nós já temos um cenário de pandemia e precisamos da ajuda da população mais do que nunca para poder eliminar os focos e ter a nossa população segura”, alerta a secretária frisando que, “saúde não se faz sozinha, toda e qualquer ação da saúde eu preciso que a sociedade se mobilize junto aos nossos servidores, pra que a gente consiga vencer cada etapa de doença que aparece. Estamos passando pela covid e agora entramos em uma epidemia de dengue”, Sandra Melo. Diretor de Saúde Pública, José Aparecido orienta que a automedicação deve ser evitada, que após os cinco primeiros dias a doença pode agravar. No decorrer do ano mais de 1.800 notificações de dengue foram registradas, índice considerado grande pelo cuidado que é básico. “Nós temos o excesso de criadouros de mosquito em nossa cidade, em alguns setores, principalmente nesses em que vamos iniciar o mutirão, com alto índice de dengue, a preocupação nossa hoje é que as pessoas devem eliminar corretamente os depósitos, reservatórios que vão servir de criadouros, temos que diminuir isso para que as pessoas possam ter uma saúde melhor”, pontuou José Aparecido. Conforme explica o assessor de Vigilância Ambiental, Edson Rodrigues, os trabalhos de combate ao mosquito aedes aegyti são contínuos. Recentemente em parceria com as secretarias de Saúde, Infraestrutura, Meio Ambiente e diretoria de Cidades, foi iniciado, e segue, a Operação Cidade Limpa, mutirão de limpeza que busca redução dos índices. Mais de 300 caminhões de lixo já foram recolhidos. “A população já conhece o trabalho da Vigilância e a gente está intensificando em parceria com as ACS, que trabalham no bairro. Vamos estar fazendo trabalhos específicos voltados a dengue, eu peço para que quando as agentes baterem no portão atendam”, destacou Edson Rodrigues frisando que é feito um trabalho de fiscalização e também de orientação para os moradores. Participando do lançamento da operação, o prefeito destaca a importância dos cuidados, principalmente neste período chuvoso. “Em virtude das fortes chuvas teve o aumento dos focos de mosquitos da dengue e o aumento de casos de dengue, então nós estamos fazendo esse mutirão para começar a atacar, principalmente nessas regiões que tem os maiores índices de dengue para fazer orientações e ter cuidado, para pedir para a população que cuide de seus quintais, porque só para os agentes de saúde cuidar e tomar conta de toda a cidade é muito grande e não consegue, então a ajuda da população é muito importante para tentar diminuir esses índices”, pontuou o prefeito Valdemar Gamba.

Voltar + Geral