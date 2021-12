Geral 21/12/2021 08:44 Arão Leite/J. Cidade Motorista de Uno deve ser indiciado por tragédia que matou duas pessoal na MT-320 Uma viagem programada pela família de Marcelo Lino Dero,45, terminou em tragédia na manhã de domingo, dia 19, no KM 233 da Rodovia MT-320, município de Carlinda, próximo ao Distrito Del Rey.

Uma Hilux em que estava Marcelo, sua esposa Célia Regina Flores,38, a filha de seis anos e o amigo Ronaldo Batista Fernandes, que trabalhava na empresa da família, capotou várias vezes depois de chocar-se contra um Fiat Uno.

A caminhonete que saiu de Alta Floresta trafegava sentido sul enquanto o Uno conduzido por um homem de 42 anos fazia o sentido contrário. Conforme informações da concessionária Via Brasil, o Uno que estaria a caminho de Alta Floresta teria invadido a pista do outro veículo em que estava a família, havendo o choque na frente lateral dianteira do Uno.

Já a Hilux saiu da pista e capotou várias vezes. A criança teve suspeita de fraturas. Marcelo alguns ferimentos pelo corpo. Ronaldo ficou presos às ferragens e não resistiu, morrendo ainda no local. Célia Regina foi socorrida com vida, mas a caminho do hospital os socorristas teriam constatado o óbito.

Sargento Gilson, da Polícia Militar de Carlinda declarou que o motorista do Uno, que transitava com a esposa no carro, praticamente nada sofreu assim como a testemunha. “Ele apresentou fortes sinais de embriaguez e foi detido, encaminhado à Delegacia de Alta Floresta.

O homem identificado como José Junqueira foi preso em uma cela provisória e conforme primeiras informações na Polícia Civil, poderá responder por homicídio no mínimo culposo (sem intenção de matar), já que, além da questão da bebida, o carro estaria com documentação atrasada e ele com CNH irregular.

A garotinha e o pai Marcelo ficaram em Hospital Regional de Alta Floresta.

Voltar + Geral