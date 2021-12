Natal e Ano Novo se aproximam e, com eles, a chegada de um período de descanso merecido. Nesta época, viagens para o litoral ou para visitar a família e amigos devem ser marcadas pela conscientização e segurança nas estradas.

Quem viajará de carro, antes de pegar a estrada é importante checar as condições mecânicas e a documentação do veículo. Os cuidados a serem tomados são simples e podem evitar grandes transtornos. Verifique o nível e a qualidade do óleo, que deve ser trocado de acordo com a quilometragem indicada no manual. No entanto, se o óleo estiver muito escuro, a troca deve ser antecipada. Observe também o nível da água que vai para o sistema de aquecimento do veículo. A água também deve estar sempre limpa, para evitar que alguma válvula termine entupida.

Verifique os pneus do carro. Se estiverem com pouco ar, devem ser calibrados. Mas se estiverem carecas, devem ser trocados. Mesmo que você viaje durante o dia, verifique todas as luzes, como farol e setas. Além disso, observe se os itens de segurança e manutenção estão em ordem: chave de roda, macaco e triângulo. Por fim, a saúde do condutor também deve estar em dia. Para isso, a dica principal é ter uma boa noite de sono na véspera do deslocamento, pois a pessoa cansada tem reflexos mais lentos, que podem expô-lo a um risco maior de se acidentar. Se enfrentar pista molhada, diminua a velocidade, acenda os faróis e aumente a distância do veículo que segue à frente.

“Um outro cuidado é verificar a situação das estradas antes de sair de casa, para descobrir novos caminhos, melhores e mais seguros (consulte informações com a PRF, apps ou os órgãos executivos rodoviários). Se a viagem for muito longa, também é necessário realizar paradas para que o motorista se restabeleça e possa continuar a viagem descansado. O segredo é não ter pressa”, comenta Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.

Pressa, consumo de bebida alcoólica e irresponsabilidade aumentam os riscos

Em 2020 a pandemia não diminuiu o tráfego nas estradas brasileiras. As operações de fim de ano da Polícia Rodoviária Federal ocorreram de 30 de dezembro a 03 de janeiro em todo o país. Nesse período, mais de 125 mil veículos e pessoas foram fiscalizados. Além de conscientizar os usuários quanto à importância da obediência às leis de trânsito, os policias buscaram coibir condutas que potencializam a ocorrência de acidentes graves. As ações de educação para o trânsito atingiram mais de 3,3 mil pessoas.

Durante a operação, mais de 3,3 mil testes do etilômetro foram aplicados, o que resultou no flagrante de 479 motoristas que assumiram o volante depois de consumir bebida alcoólica. O número é 65% menor do que o registrado em 2019, no mesmo período, quando 695 motoristas estavam embriagados no momento da abordagem policial. A pressa também fez muita gente ultrapassar de forma proibida. Cerca de 6 mil condutores foram autuados pela manobra arriscada.