Geral 22/12/2021 11:18 Cartórios do Mato Grosso divulgam expediente durante feriados de Natal e Ano Novo Os Cartórios de Registros e de Notas do Estado do Mato Grosso estarão fechados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e também no dia 1º de janeiro em razão dos feriados de Natal e de Ano Novo. Após esse período o expediente normal -- das 9h às 17h - é retomado no dia 3 de janeiro. Considerados serviços essenciais para a população pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e abertos deste o início da pandemia, as 245 unidades, presentes em todos os municípios e distritos do Estado, seguirão prestando atendimento à população, obedecendo aos protocolos sanitários de higiene e distanciamento social, com controle de acessos ao interior de suas unidades. Entre os serviços essenciais prestados pelos Cartórios estão os registros de nascimentos e óbitos, casamentos, testamentos, escrituras públicas, registro de propriedades, registro de documentos e pessoas jurídicas, entre outros. Em algumas localidades, a critério do responsável pela unidade, o horário poderá ser reduzido, motivo pelo qual é importante consultar previamente o horário de funcionamento do Cartório de sua cidade.

