O produtor rural Alexon Maldonado, casado com a médica pediatra Iracy Alvares Maldonado, de Alta Floresta, morreu ao não resistir ferimentos que sofreu em uma tragédia no estado do Mato Grosso do Sul na terça-feira, dia 21.

Alexon que tinha negócios e familiares no estado do Paraná, saiu da cidade de Iguaraçu no início da semana com destino ao estado de Mato Grosso. Informações de amigos, ele estava a caminho de Alta Floresta para buscar a esposa e a filha de 10 anos. A família pretendia passar a as festividades de Natal e Ano Novo na pacata cidade paranaense na região metropolitana de Maringá. Mas quando transitava já pelo estado do Mato Grosso do Sul, segundo informações, região de São José do Rio Pardo, entre Campo Grande e Três Lagoas, se envolveu em uma tragédia.

O veículo que estava bateu violentamente. Não há muito detalhe do fato, mas os amigos dizem que Alexon foi socorrido no momento, encaminhado a um hospital em Três Lagoas. A esposa em Alta Floresta logo que soube da notícia preparou viagem para acompanhar o tratamento do marido, Mas na manhã desta quarta-feira a informação de que Alexon, que era produtor rural acabou falecendo.

O acidente deverá ser apurado pela Polícia Civil.