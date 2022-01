A Gol (SA: ) anunciou na manhã de hoje que a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra da MAP Transportes Aéreos. A operação havia sido comunicada no início de junho do ano passado e ainda dependia do parecer para entidade para ser concluída.

Em junho, a Gol fechou o negócio com a MAP por R$ 28 milhões. Desse total, R$ 25 milhões seriam pagos em 24 parcelas mensais, outros R$ 2,8 milhões em um lote de 100 mil ações ao preço de R$ 28, além de assumir R$ 100 milhões em dívidas da empresa.

Com a aprovação pelo Cade, a Gol avança no mercado de rotas regionais e também nos voos a partir do aeroporto de Congonhas. “Esta aquisição é um passo importante da nossa estratégia de expansão de malha e capacidade, à medida em que buscamos revitalizar a demanda por viagens aéreas de lazer e a negócios. Assim, a Companhia está investindo ainda mais no mercado de transporte aéreo regional com destaque para a região Amazônica, apoiando o desenvolvimento econômico local e fortalecendo as nossas operações no Aeroporto de Congonhas”, disse Paulo Kakinoff, CEO da Gol, em comunicado à época do anúncio.

A MAP foi fundada em Manaus em 2011, operando como táxi aéreo regional. A empresa iniciou seus voos regulares com passageiros dois anos mais tarde, em 2013, com foco em atender a demanda da região Norte do Brasil. A partir de 2017 a companhia expandiu suas rotas e começou a voar para destinos de Mato Grosso, para municípios próximos à divisa com o Pará, como Sorriso e Alta Floresta. Em 2019, a empresa havia sido vendida para a Passaredo, que passou a se chamar Voepass.