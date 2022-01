Os dois últimos corpos da queda do paredão no Lago de Furnas, em Capitólio no sábado (8), foram encontrados na tarde deste domingo (9). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais durante coletiva de imprensa. Ao todo são 10 mortos no acidente. Sete foram encontradas no sábado e as outras três neste domingo.

Duas vítimas já foram identificadas, mas só o nome de uma delas foi divulgado (leia detalhes mais abaixo). Todas as pessoas estavam na lancha chamada "Jesus". Eles estavam hospedados em um rancho em São José da Barra e eram familiares e amigos uns dos outros.

As equipes de buscas não trabalham mais com a possibilidade de desaparecidos. A rocha atingiu mais três embarcações que estavam na área por volta das 12h30, segundo os bombeiros. Um vídeo mostra o momento em que as lanchas são atingidas (veja vídeo).

Segundo os bombeiros, partes de corpos foram encontrados e levadas para a Polícia Civil. As buscas continuam para encontrar outros fragmentos. O Governo de Minas Gerais decretou luto oficial de três dias em todo o estado.

Feridos

2 pessoas com fraturas expostas foram para a Santa Casa de Piumhi, a cerca de 23 km de Capitólio;

Um paciente internado na Santa Casa de Passos, a 74 km de Capitólio, é um jovem de 26 anos e morador de Pimenta (MG). Ele será deve ser operado nesta segunda-feira (10) e em seguida deve ter alta; a terceira pessoa que estava internada em Passos foi para um hospital particular e está estável.

Trabalho de buscas e identificação

A Polícia Civil confirmou na manhã deste domingo a identidade de um dos mortos no acidente. Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Passos, Marcos Pimenta, é Júlio Borges Antunes, de 68 anos.

Júlio Borges Antunes foi a primeira vítima identificada no desabamento em Capitólio — Foto: Redes sociais

Ele era de Alpinópolis (MG). O corpo já foi liberado para a família e deve ser enterrado ainda neste domingo (9) em São José da Barra (MG).

Em nova entrevista na tarde de domingo, as autoridades informaram que uma segunda pessoa foi identificada, mas o nome não foi divulgado. A polícia aguarda a resposta dos laudos e dos testes de DNA para ter a comprovação oficial da identificação das vítimas. O mais jovem do grupo tinha 14 anos.

Vítimas que ainda aguardam identificação oficial: