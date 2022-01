Geral 10/01/2022 14:13 Presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta cobra recuperação urgente da ponte do Rio Brilhante O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), cobrou na manhã desta segunda-feira (10) do prefeito Valdemar Gamba (PSD) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura a recuperação urgente da ponte do Rio Brilhante, localizada na Vicinal 1ª Norte. Após visitar in loco, Tuti explicou ao gestor que a ponte necessita de reparos urgentes, pois há risco de ampliação da cratera que se formou em uma das cabeceiras da ponte provocada pelas chuvas intensas dos últimos dias. “Recebemos a solicitação dos moradores e formos ver de perto a situação da ponte e realmente o estado é complicado e necessita de uma intervenção imediata da prefeitura. Já cobramos do prefeito e alertamos para a importância dos reparos para evitar que a vicinal seja interditada naquele local”, ressalta Tuti.

