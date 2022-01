A partir desta terça-feira (11), todas as unidades do Ministério Público do Estado de Mato Grosso na Capital e interior deverão permanecer fechadas como medida de prevenção ao contágio da Covid-19 e Influenza H3N2. A suspensão do trabalho presencial será mantida até o dia 20 de janeiro. Nesse período, as atividades de membros e servidores serão desempenhadas por meio de trabalho remoto obrigatório, das 8h às 18h. A determinação consta no Ato Administrativo nº 1.075/2022, expedido pelo procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira.



A medida adotada, conforme o procurador-geral de Justiça, deve-se ao aumento exponencial de casos de Covid-19 e de Influenza no país, no estado e na própria instituição. Nos dois últimos dias úteis (sexta e segunda-feira), 22 casos confirmados de Covid -19 dentro da instituição foram informados à coordenação do Núcleo do Vida Plena . Existem, ainda, vários relatos de casos suspeitos que não foram notificados ao setor responsável.

Durante as atividades em teletrabalho, o cidadão poderá encaminhar as suas demandas por meio da Ouvidoria da Instituição, pelos telefones de plantão, além dos atendimentos via whatsapp e pelo aplicativo Teams. Os contatos estão disponíveis na página principal do portal de notícias (www.mpmt.mp.br).

Acesse o Ato Administrativo