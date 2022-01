Geral 25/01/2022 07:18 ICV contrata auxiliar administrativo(a) para escritório de Alta Floresta (MT) O Instituto Centro de Vida (ICV) abriu processo seletivo para a contratação de auxiliar administrativo(a)/secretário(a) para o escritório de Alta Floresta. O ocupante do cargo terá como objetivo dar assistência ao setor administrativo e à coordenação do ICV, executando tarefas relacionadas às áreas administrativa e de logística. Entre as atribuições, estão o atendimento ao público (presencial e por telefone), serviços gerais de escritório, arquivo e organização de documentos, além de rotinas de apoio para as áreas financeira, contábil e de recursos humanos, entre outras. CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O EDITAL Processo de Seleção:

• Carta de apresentação, descrevendo o interesse em realizar o trabalho na instituição e as habilidades pessoais que podem contribuir nesse processo, além de destacar a atuação e envolvimento com causas socioambientais;

• Currículo resumido (máximo 3 páginas), listando experiências anteriores, cursos e outras informações relevantes.

• Enviar carta de apresentação e currículo em um único arquivo (formato PDF) por e-mail para [email protected] com o assunto: : “Seleção Aux. Adm 2022”. Data limite para envio: 06/02/2022 (envios após esta data não serão considerados) Comunicação ao candidato/a: até 28/02/2022.

