Geral 25/01/2022 11:52 Nativa News com Assessoria Alta Floresta: Descarte de vidros e agulhas requer cuidados especiais, alerta prefeitura Foto: Divulgação Pensando na segurança dos trabalhadores da coleta de resíduos domiciliar, a Prefeitura de Alta Floresta alerta a população sobre os cuidados com o armazenamento do lixo. O descarte de materiais cortantes, como agulhas e cacos de vidro, requer atenção. Quando mal embalados, esses produtos podem provocar ferimentos em coletores e catadores de lixo. A atividade é umas das que continuam a todo vapor durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por fazer parte do grupo de serviços considerados essenciais para a comunidade. O trabalho, que tem um papel fundamental para saúde pública, torna-se ainda mais eficiente quando conta com a colaboração efetiva do cidadão. Nesse sentido, o acondicionamento correto dos resíduos produzidos é o principal exemplo de como cada morador pode facilitar a jornada dos coletores. Acidentes estão sendo registrados com grande frequência nos últimos dias, por isso, os coletores alertam para os cuidados com o armazenamento adequado de lixos perfurocortantes. Confira as dicas simples que podem ser seguidas: - Opte sempre por não encher o saco de lixo totalmente. Se for uma grande quantidade de resíduos, faça a divisão em mais de um recipiente. - Vidros quebrados (louça, espelho, copos de vidro, garrafas e demais): devem ser embalados em folhas de jornal, depois acondicionados em caixas de papelão e identificados; - Utilize também garrafas pet como embalagens para materiais pontiagudos como espetos de madeira, pregos, parafusos, ou até mesmo o próprio vidro. - Antes de jogar fora uma lata com tampa serrilhada, opte sempre por dobrá-la para dentro da embalagem. - Faça sempre questão de identificar no saco de lixo a existência de objetos perfurocortantes. Dessa forma, os servidores poderão tomar um maior cuidado durante o manuseio. - Latas de alumínio: é recomendo colocar a parte cortante dentro da própria embalagem para evitar que ela fique exposta; - Lâminas de barbear: é importante passar fita adesiva e embrulhar em folhas de jornal de forma segura e, em seguida, acomodá-las dentro de recipientes com tampa e resistentes à perfuração; - Agulhas, seringas, lâmpadas, pregos, palitos e alfinetes: devem ser descartados dentro de garrafas pet tampadas ou outro tipo de recipiente rígido e seguro. Tomando estes pequenos cuidados, você estará cuidando dos coletores que garantem a limpeza de nossa cidade.

