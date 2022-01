Geral 26/01/2022 18:08 G1MT Moradores fazem fila para receber doações de ossinhos em Nova Mutum Açougue doou mais de 320 quilos de ossos para famílias de baixa renda que compravam o alimento com frequência no estabelecimento. Foto: Dyonatann Max - Reprodução As doações de ossinhos para pessoas carentes gerou uma fila nesta terça-feira (25), em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. Um açougue doou mais de 320 quilos de ossos, segundo o estabelecimento. Assim como acontece na capital, em Nova Mutum as pessoas formaram uma fila para conseguir os ossinhos. Ossinhos são pedaços com resquícios de carnes resultantes da desossa do boi. O dono do estabelecimento Dyonatann Max conta que no início vendia os ossinhos. No entanto, achava que o ato não era algo que lhe parecia correto. “Nós não gostávamos muito dessa ideia. Os concorrentes sempre venderam, daí a gente começou a vender. Mas, víamos que quem comprava os ossinhos eram pessoas carentes", disse. Dyonatann disse que alguns clientes chegavam contando moedas para comprar os ossos. O preço por quilo era de R$ 8. As doações são realizadas todas as terças-feiras, de 16h às 17h. Em média,100 pessoas eram atendidas por dia. No entanto, o número triplicou nas últimas doações. O empresário conta que decidiu fazer uma doação maior nesta semana. Ele usou as redes sociais do açougue para divulgar a entrega dos ossinhos. A publicação viralizou na cidade e, ao todo, 320 pessoas receberam as doações, mais que o dobro do habitual. O proprietário afirmou que muitas pessoas que pegam a proteína estão desempregadas ou são mães solteiras com vários filhos. Desigualdade social Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Nova Mutum é a 10º cidade mais rica do agronegócio no país. O ranking foi feito com base nos dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) referente a 2020. O valor da produção do município naquele ano foi de R$ 3,2 bilhões.

