Geral 03/02/2022 08:00 Sindspen-MT e Governo do Estado se reúnem para negociar reajuste salarial Foto: Reprodução O Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso (Sindspen-MT) e o Governo do Estado de Mato Grosso se reúnem nesta quinta-feira (03.02), a partir das 14h30, na Casa Civil, sede do Executivo estadual, para uma nova rodada de negociações para o reajuste salarial dos servidores. A reunião está agendada desde 5 de janeiro, quando a categoria se sentou com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, para tratar do assunto, mas não houve acordo. Na ocasião, o sindicato se comprometeu a suspender o movimento grevista até a nova agenda com o governo, e manteve o estado de assembleia permanente. Já o governo se comprometeu a estudar a questão. A expectativa é que o governo apresente uma proposta de reajuste salarial que equipare a Polícia Penal às demais forças da segurança pública do Estado de Mato Grosso. Foram convidados para participar da reunião os deputados estaduais Max Russi (PSB), Dilmar Dal Bosco (DEM), Wilson Santos (PSDB), Eduardo Botelho (DEM), Janaína Riva (MDB), Delegado Claudinei (PSL) e Allan Kardec (PDT). Entenda Em reivindicação pela recomposição salarial dos últimos 10 anos e plano gradativo de equiparação salarial, os policiais penais deflagraram greve no dia 16 de dezembro, com a suspensão apenas dos SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS. Após reunião realizada no dia 05 de janeiro, o movimento foi suspenso. Atualmente são cerca de 2,8 mil servidores, lotados em 46 unidades prisionais. Representam a menor categoria em número de servidores das três forças de segurança pública, são elas: policiais civis, militares e penais. Estes profissionais passam a maior parte do tempo da pena com reeducandos, tendo contato diário dentro dos presídios, cadeias e unidades prisionais.

