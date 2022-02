Geral 05/02/2022 07:32 Detran-MT aproveitará foto cadastrada de motoristas para renovação da CNH A medida temporária é uma forma de evitar o deslocamento desnecessário dos cidadãos nesse momento de pandemia, mas imagem precisa estar no máximo até 6 anos no cadastro Os motoristas que precisarem renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) terão o aproveitamento da sua foto pessoal já cadastrada no banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), sem a necessidade de ir a unidades da Autarquia para fazer a captura da imagem. A medida temporária foi autorizada na quinta-feira (03.02), pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), após pedido do presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, como forma de evitar o deslocamento desnecessário dos cidadãos nesse momento de pandemia de diversos vírus no Estado. Para o aproveitamento da imagem, a regra é que a foto tenha no máximo seis anos de registro no cadastro do Detran-MT, em razão das mudanças faciais das pessoas ao longo dos anos. Com o aproveitamento da foto, o motorista poderá fazer todo o procedimento para a renovação da CNH por meio do aplicativo MT Cidadão ou pelo site do Detran (www.detran.mt.gov.br), sendo necessário o deslocamento apenas para a realização do exame médico. Prazo retomado Na quinta-feira (03.02), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) reestabeleceu o prazo para a renovação das Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) e das Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas de 01 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2022. A revogação da suspensão do prazo para renovação foi estabelecida pela Deliberação Contran n°253, publicada no Diário Oficial da União. Para fins de fiscalização de trânsito, consideram-se válidas as CNHs e ACCs vencidas entre 01 de março de 2020 e até 31 de dezembro de 2022, até a nova data correspondente para renovação. As CNHs vencidas desde 01 de março de 2020 estavam com o prazo suspenso para regularização por força das medidas de enfrentamento da pandemia do Covid-19 em Mato Grosso. Existem casos em que o condutor deverá realizar a renovação da CNH somente de forma presencial, com agendamento prévio do atendimento através do site do Detran (www.detran.mt.gov.br). Situações que necessitam de atendimento presencial: mudança e adição de categoria da habilitação, processo de transferência de CNH de outro Estado, registro de estrangeiro e alteração de dados cadastrais (nome, nome de mãe, número de CPF) que precisam ser informados ao Senatran.

