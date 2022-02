Meio Ambiente

Por meio dos Escritórios Verdes, a JBS conectará produtores rurais ao Banco para obtenção de crédito voltado à sustentabilidade

A JBS, líder global em alimentos à base de proteína, acaba de fechar parceria com o Banco do Brasil para facilitar o acesso a crédito rural aos produtores de sua cadeia de fornecimento. Com apoio dos Escritórios Verdes da companhia, pecuaristas poderão obter recursos para financiar ações de regularização ambiental, contribuindo para uma cadeia produtiva cada vez mais sustentável.

A parceria tem como objetivo conectar esses produtores ao BB, líder na concessão de crédito rural e que mantém como tradição o fomento ao agronegócio e ao desenvolvimento econômico do País. Os Escritórios Verdes, iniciativa pioneira da JBS para apoiar seus fornecedores, farão a avaliação das necessidades de cada produtor para que eles busquem o financiamento necessário à adoção de boas práticas ambientais. O BB, por meio de sua equipe técnica, auxiliará na adequação dos projetos e na indicação da linha de crédito ideal para cada situação.

Dessa forma, a JBS e o Banco do Brasil demonstram alinhamento com as tendências de gestão integrada e com a importância do papel transformador na sociedade, ampliando as áreas de atuação para incentivar os produtores a formalizarem suas terras. A ação conjunta agrega valor para o campo e para o Brasil, pois fornece condições para o produtor providenciar a adequação ambiental de seu imóvel rural com toda a tranquilidade e conveniência.



“Esse é mais um esforço da JBS em prol de uma cadeia de fornecimento sustentável. Nosso principal objetivo é ajudar os pecuaristas a resolver seus passivos ambientais de acordo com a legislação brasileira. É isso o que buscamos com os Escritórios Verdes. A parceria com o Banco do Brasil vem para dar ainda mais força a esse objetivo”, comenta Renato Costa, presidente da Friboi.

Eleito pelo segundo ano consecutivo o banco mais sustentável do mundo pelo ranking Global 100, em 2021, o Banco do Brasil lançou 10 Compromissos em Sustentabilidade, com metas para um mundo mais sustentável, dentre os quais se destaca o fomento à Agricultura Sustentável, com o objetivo de alcançar o saldo de R$ 125 bilhões até 2025. Atualmente já são mais de R$ 121,5 bilhões destinados pelo BB.

Escritórios Verdes



Com o objetivo de auxiliar os pecuaristas de todo o Brasil a atender aos seus critérios socioambientais, a JBS conta com 15 Escritórios Verdes em unidades de processamento de diferentes regiões-chave para as atividades pecuárias. O serviço oferece suporte gratuito para produtores que possuem restrições ambientais, visando a regularização ambiental de suas propriedades.



Os Escritórios Verdes contam com equipes de profissionais especializados que têm acesso às ferramentas necessárias para diagnosticar os problemas e os respectivos caminhos para solução, além de uma rede de consultorias habilitadas, que atuam junto ao pecuarista para auxiliar em sua regularização ambiental.