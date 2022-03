Meio Ambiente 03/03/2022 09:48 Sema apreende cinco máquinas utilizadas em desmate ilegal em União do Sul Equipes de fiscalização flagraram 110 toras de madeira retiradas de forma ilegal da floresta. Foi aplicada multa de R$132 mil ao proprietário da área Uma ação de fiscalização ambiental da Unidade Desconcentrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), de Sinop, e da Polícia Militar surpreendeu a extração ilegal de madeira em uma área rural de União do Sul (664 km de Cuiabá). As equipes apreenderam cinco máquinas e quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia. Conforme imagens de satélite, a área explorada de forma ilegal é de aproximadamente 326 hectares. A multa aplicada ao proprietário da área soma R$ 132 mil por diversas infrações: comercializar, portar ou utilizar em floresta sem licença; depósito ou guarda de madeira sem licença; e explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa sem autorização do órgão competente. Foram retirados dos infratores dois caminhões, um reboque florestal, uma pá carregadeira, um trator, um tanque IBC (reservatório de combustível para mil litros), uma engraxadeira e uma motosserra. Todos os bens foram depositados no pátio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) de Sinop, exceto a motosserra, que ficou sob a guarda da Sema. Conforme o relatório da fiscalização, a área apresentava sinais recentes de exploração seletiva de madeira em toras. Foram encontramos também carreadores, trilhas de arraste e tocos de árvores recém abatidas. Havia 110 toras de madeira, de diversas espécies e medidas, prontas para serem carregadas sem os documentos de autorização de depósito ou extração. A retirada do equipamento é uma etapa importante da fiscalização, porque além de impedir a continuidade dos ilícitos ambientais, permite a descapitalização do infrator de forma imediata. Para isso, o Estado conta com um contrato de uma empresa especializada na remoção de maquinas pesadas, custeados com recursos do Programa REM-MT.

Voltar + Meio Ambiente