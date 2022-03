Meio Ambiente 04/03/2022 16:04 Rita Silva Projeto “Amazônia Indígena - Direitos e Recursos” anuncia apoio a grupos e associações de Mato Grosso, Rondônia e Pará Serão beneficiadas 391 famílias, que vão implementar projetos socioeconômicos baseados em ativos da Floresta Amazônica Foto: Associação Indígena Xavante Para fortalecer a economia florestal desenvolvida por povos indígenas e comunidades tradicionais, sete iniciativas econômicas indígenas localizadas nos estados do Mato Grosso, Rondônia e Pará vão implementar projetos socioeconômicos baseados em ativos da Floresta Amazônica. A convocação e seleção dessas iniciativas foi realizada através do projeto Amazônia Indígena: Direitos e Recursos (AIRR), uma parceria entre WWF Brasil, NESsT, organizações indígenas, organizações locais e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). As sete iniciativas econômicas indígenas beneficiam 391 famílias que desenvolvem atividades nos setores de artesanato, moda sustentável, colheita de castanha-do-Brasil e utilização de sementes. Eles foram selecionados pelo Comitê de Economia Indígena do projeto AIRR, um grupo de governança formado por representantes da COIAB, OPAN, FEPIPA, FEPOIMT, ICV, WWF e NESsT.

As organizações receberão até R$ 40.000 de investimento, um ano de assistência técnica em negócios e apoio para mensuração de impacto socioambiental, acesso às redes da NESsT e dos parceiros. “As iniciativas selecionadas receberão orientação de negócios sob medida, treinamento técnico e financiamento, ajudando-as a se expandir para novos mercados, fortalecendo a comercialização de seus produtos em cadeias de valor sustentáveis”, explica Marissa Renaud, Gerente de Portfólio NESsT.

O projeto visa promover o desenvolvimento local e a proteção das florestas, como explica Gabriela Yamaguchi, diretora de Engajamento do WWF-Brasil. “Sabemos que a proteção das florestas e o futuro do planeta só são possíveis com a valorização dos saberes dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Oferecer condições de manutenção dessas culturas é reconhecer o protagonismo dos povos originários nas soluções socioeconômicas para a convivência harmônica entre sociedade e natureza e, assim, enfrentar a crise climática."

Ana Cláudia Moura, líder do projeto Amazônia Indigena: Direitos e Recursos, no qual está inserido o edital, afirma que a ação tem como objetivo melhorar a participação dos povos indígenas no desenvolvimento sustentável da Amazônia. “O projeto busca apoiar iniciativas econômicas indígenas que mantenham a floresta em pé e tragam benefícios para a comunidade. Estes apoios são potenciais instrumentos de transformações sociais, que podem fortalecer comunidades locais e promover a conservação da biodiversidade, ressalta”.

Iniciativas Econômicas Indígenas selecionadas: Associação Indígena Xavante Ripá de Produtividade e Etno-desenvolvimento - AIXRPE (Canarana/MT): realizacoleta, beneficiamento, armazenamento, transporte e comercialização de sementes. Promove ainda o reflorestamento do Cerrado na Terra Indígena Pimentel Barbosa.



Associação Indígena Kawaiwete (Juara/MT)): A base econômica desta comunidade se concentra na coleta e venda de castanha-do-Brasil. Pretendem desenvolver técnicas de apoio e suporte desde as atividades primárias até o produto final e, ao mesmo tempo, realizar seu aperfeiçoamento.



Cooperativa de Produção e Desenvolvimento do Povo Indígena Paiter Suruí - COOPAITER (Cacoal/MT e Rondolândia/RO): os cooperados e outros indígenas trabalham com a produção e venda da castanha in natura, de café especial fermentado e não-fermentado, além de banana e artesanato.



Instituto Munduruku (Juara/MT): desenvolve duas principais cadeias de valor nesta região: a castanha-do-Brasil e o açaí. Pretende desenvolver o processo de manufatura, que vai desde a coleta, a embalagem e o comércio. O trabalho ainda se expande para outras cadeias como o Babaçu e o Palmito, em cooperação com associações e comunidades indígenas da região, além de fortalecimento comunitário e defesa do território.



Associação Bebô Xikrin do Bacajá (Altamira/PA): mulheres Xikrin produzem artesanatos para todas as 20 aldeias da Terra Indígena Trincheira Bacajá e aperfeiçoam as peças feitas nas novas aldeias. Além de castanha, óleos de babaçu e cumaru, produzem pulseiras de miçangas, camisetas com grafismo, tecidos e bolsas com grafismo.



Associação de Moradores Agroextrativistas e Indígenas do Tapajós - AMPRAVAT (Santarém/PA): trabalham com produtos amazônicos por meio do manejo agroecológico em quintais, roças e florestas. Trabalham ainda com a diversidade oferecida pela mandioca, plantas não convencionais (PANCs) e alternativas de usos de frutos amazônicos, por meio de geléias, caldas e doces, molhos e conservas a partir de cogumelos nativos - URUBÉ.



Casa de Cultura Karajá (São Félix do Araguaia/MT): produtores de artesanato em madeira, cerâmicas e Palhas de buriti. Dentre os artesanatos produzidos pela Etnia Karajá, estão: remo tradicional, borduna, arco e flecha, ritxoko (bonecas de cerâmicas) de lendas, potes e panelas de cerâmica tradicional, colares, brincos e pulseiras de miçanga, banco tradicional de madeira, cestaria de palha de babaçu e buriti dentre outros. Sobre o WWF-Brasil O WWF-Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira que há 25 anos atua coletivamente com parceiros da sociedade civil, academia, governos e empresas em todo país para combater a degradação socioambiental e defender a vida das pessoas e da natureza. Estamos conectados numa rede interdependente que busca soluções urgentes para a emergência climática. Sobre a NESsT A NESsT investe em empreendimentos sociais que criam empregos de qualidade para comunidades vulneráveis, ao mesmo tempo que sustentam o planeta. A NESsT levanta capital filantrópico e de investimento de impacto para apoiar as comunidades que enfrentam isolamento, discriminação e falta de qualificação profissional ou educação. Desde o seu lançamento, a organização treinou mais de 21.000 empreendedores, apoiou mais de 1.200 empresas sociais e investiu em cerca de 200, que criaram mais de 70.000 empregos de qualidade, beneficiando 700.000 indivíduos vulneráveis em países emergentes. Sobre a USAID USAID é a principal agência de desenvolvimento internacional do mundo, um dos principais atores na condução e promoção do desenvolvimento global e da resiliência dos beneficiários. Mais informações sobre a USAID

