Meio Ambiente 10/03/2022 07:26 Professor da UNEMAT publica e-book sobre plantas medicinais utilizadas em Alta Floresta O professor Dr. José Martins Fernandes, do Campus da UNEMAT de Alta Floresta, publicou na última quarta-feira (02/03), o e-book “Morfologia de plantas medicinais utilizadas em Alta Floresta – Subsídios ao ensino, pesquisa e extensão em Botânica”, pela editora Pantanal. O livro foi escrito durante os últimos dois anos, com a pandemia de Covid-19 e as medidas restritivas necessárias, o professor José pôde se dedicar ao projeto. Ao todo, foram coletadas 66 espécies em áreas urbanas e rurais do Alta Floresta – MT, o estudo morfológico foi realizado no Laboratório de Morfologia Vegetal da UNEMAT, no Herbário da Amazônia Meridional (HERBAM), dono da segunda maior coleção botânica do Mato Grosso. Além do estudo morfológico das plantas, o livro traz as suas aplicações medicinais também. A obra pode contribuir de várias formas para a comunidade acadêmica, como subsidiar atividades de ensino, pesquisa e extensão em botânica e servir de base para a ampliação ou aprofundamento em vários aspectos botânicos. O autor possui Graduação em Ciências Biológicas, pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus Universitário de Alta Floresta. Especialização em Plantas Medicinais: manejo, uso e manipulação, pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Mestrado e Doutorado em Botânica, pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Pós-Doutorado, pelo Departamento de Biologia Vegetal, da UFV. A Unemat, Campus de Alta Floresta agradece o empenho, celebra e se orgulha por suas contribuições para toda a comunidade acadêmica. Faça o download através do link: https://www.editorapantanal.com.br/ebooks.php?ebook_id=morfologia-de-plantas-medicinais-utilizadas-em-alta-floresta-subsidios-ao-ensino-pesquisa-e-extensao-em-botanica&ebook_ano=2022&ebook_caps=0&ebook_org=0

