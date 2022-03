Meio Ambiente 13/03/2022 06:42 Agência Brasil ONU premiará iniciativas para reparação de ecossistemas A Organização das Nações Unidas (ONU) publicou uma chamada para o recebimento de iniciativas que possam ajudar na reconstrução de ecossistemas degradados em todo o mundo. As propostas serão recebidas até 31 de março. Após o trabalho de seleção que será realizado pela entidade, as iniciativas aprovadas serão apresentadas na Assembleia Geral das Nações Unidas, que será realizada em setembro. De acordo com o Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma), cerca de 75% das áreas terrestres e 66% dos oceanos estão severamente alterados por um algum tipo de atividade humana. Além do Pnuma, a iniciativa também é promovida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Até o momento, foram recebidas pelos órgãos 80 manifestações de nações interessadas em participar da seleção. Os dez países mais bem qualificados na seletiva receberão como premiação o financiamento para ações de desenvolvimento e o apoio da entidade para criação de campanhas e produtos multimídia. A medida é uma das ações da Década da Restauração de Ecossistemas 2021-2030, na qual a ONU conclama a população mundial a proteger e revitalizar os ecossistemas em todo o mundo.

Voltar + Meio Ambiente