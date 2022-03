Meio Ambiente 30/03/2022 17:48 g1mt Sema abre processo seletivo para contratação com salários de R$ 8,5 mil em MT Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT), com vagas para profissionais de nível superior e salários de R$ 8.579,69. O concurso conta com vagas para engenheiro florestal; engenheiro agrônomo; biólogo; geógrafo e engenheiro ambiental. As inscrições poderão ser realizada até domingo (3), no site da Selecon. Engenheiro Florestal - 23 vagas

Engenheiro Agrônomo - 8 vagas

Biólogo - 8 vagas

Geógrafo - 8 vagas

Engenheiro Ambiental - 8 vagas Ainda haverá formação de cadastro de reserva. Em todos os cargos há vaga para pessoas com deficiência (PcD). Segundo o edital, os contratados irão promover e realizar o cadastro ambiental rural, analisar e monitorar as informações prestadas. Cabe ao profissional também gerar informações e iniciativas que otimizem o cadastro, bem como avaliar e aprovar a regularização ambiental das propriedades e posses rurais localizados em Mato Grosso. Segundo a Sema, os contratos serão regidos pelo Regime Administrativo Especial (Estatuto dos Servidores de MT) e serão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), através do INSS, para o qual o contratado contribuirá obrigatoriamente. Neste seletivo, a contratação será em duas etapas de avaliação.

Voltar + Meio Ambiente