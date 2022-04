Meio Ambiente 08/04/2022 10:34 Batalhão Ambiental da PM já resgatou 291 animais silvestres na Região Metropolitana Serpentes, jacarés, capivaras e gambás foram algumas das espécies capturadas pelos policiais ambientais da PM Entre janeiro e março de 2022, o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) resgatou 291 animais silvestres na Região Metropolitana de Cuiabá. Serpentes, jacarés, capivaras e gambás foram algumas das espécies capturadas pelos policiais ambientais da PM. No primeiro trimestre de 2021, os policiais ambientais da unidade efetuaram o resgate 214 animais silvestres. Neste ano, o número saltou para 291 espécies, entre elas jiboias, jacarés, gambás, capivaras, aves, dentre outros animais que estavam em situação de risco, ou seja, um crescimento de 35% nos chamados. O comandante da unidade especializada, tenente-coronel Fagner Augusto do Nascimento, explica que a população não deve fazer, por conta própria, o manejo dos animais. “Reforçamos a necessidade de emprego do Batalhão Ambiental da PM para realizaram a captura/ resgate destes animais para evitar risco de acidentes ou patológicos na transmissão de doenças”, pontua. Os acionamentos da equipe ambiental podem ser feitos via 190 ou disque-denúncia da PMMT. Os animais resgatados são levados para um Centro de Atendimento que funciona no Batalhão, em Várzea Grande, onde o atendimento é feito por meio de parceria da Polícia Militar com a Secretaria de Meio Ambiente (Sema). Os animais debilitados ou maltratados recebem assistência de hospitais universitários da capital. Depois, dependo da reabilitação, podem ser devolvidos à natureza. Disque-denúncia A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

