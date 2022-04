Meio Ambiente 12/04/2022 09:39 PF deflagra operação contra desmatamento em terra indígena em Peixoto de Azevedo Segundo as investigações, madeireiros estariam aliciando lideranças indígenas para a retirada da madeira de forma ilegal Foto: Divulgação A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (12/4) a Operação Escudo de Palha para investigar o desmatamento ilegal na terra indígena Menkragnoti, nas proximidades da aldeira Kotori, no município de Peixoto de Azevedo/MT. A ação faz parte do programa Guardiões do Bioma*. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, nas cidades de Matupá, Guarantã do Norte e Peixoto de Azevedo, no Estado de Mato Grosso, além da cidade de Iporá/GO. A investigação teve início em fevereiro de 2022, após denúncia recebida pela FUNAI de Cuiabá/MT, relacionada à extração ilegal de madeira na terra indígena. Segundo a denúncia, nas proximidades da aldeia, havia cerca de dois mil metros cúbicos de madeiras cortadas e prontas para serem retiradas. Ainda, que os madeireiros da cidade de Peixoto de Azevedo/MT teriam cooptado as lideranças indígenas da aldeia Kororoti, ofertando cerca de R$ 70 mil para a retirada dessa madeira. Com base na denúncia, no mesmo mês, foi realizada uma ação conjunta entre Polícia Federal, SEMA, IBAMA e DEMA que se deslocaram até o local e detectaram, após sobrevoo de helicóptero, o desmatamento e a existência de madeiras cortadas. Na ocasião, dentro da Terra Indígena e nos seus arredores, foram realizadas apreensões de arma e veículos pelo IBAMA. Devido às condições de conservação dos veículos, associado ao fato dos locais em que foram encontrados serem de difícil acesso e com a finalidade de cessar o crime ambiental, os mesmos foram inutilizados. Os mandados cumpridos desta terça-feira têm foco nos possíveis participantes dos crimes, dentre eles madeireiros e uma liderança indígena.

Os investigados podem responder pelos crimes ambientais de desmatamento e óbice a ação fiscalizadora do Poder Público, com penas de até 4 anos de reclusão e 3 anos de detenção, respectivamente, e associação criminosa, com pena de até 3 anos de reclusão, dentre outros crimes. O nome da operação, Escudo de Palha, é decorrente da aparente proteção que os indígenas locais empreendiam em favor da floresta, quando na verdade a proteção era facilmente sobrepujada por suborno em favor de liderança local.

